Barrantes fue aplaudido por los fanáticos porteños

Redacción – El veterano volante brumoso, Michael Barrantes, afirma que Puntarenas tiene un lugar especial en su corazón y por eso decidió no celebrar el gol que marcó en el empate de 1-1 del Cartaginés frente al cuadro naranja en la «Olla Mágica».

Barrantes le guarda un enorme cariño a este estadio, ya que fue su casa del 2005 al 2007. En ese período, el volante salió campeón de Copa UNCAF con el PFC en el 2006. Eso le valió al volante a iniciar una carrera llena de éxitos y hazañas por diferentes clubes.

Haber vivido momentos especiales hacen que el mediocampista de 37 años respete mucho a la institución de la Perla del Pacífico, a la cuál Michael le va mostrar respeto siempre y por eso agradece también el cariño que le mostraron los porteños.

Incluso, Barrantes le anotó a los naranjas pero optó por no celebrar el tanto, lo que hizo que muchos aficionados presentes en la «Olla Mágica» lo aplaudiera, ya que se nota el profesionalismo y respeto del líder del plantel brumoso.

Michael Barrantes conversó con AMPrensa.com y señala que el ambiente es la casa porteña es bastante especial, por eso considera que no es normal lo que se vive en el coquetón Estadio Miguel Lito Pérez, que siempre será la casa del volante.

«Haber vuelto al Lito Pérez representa mucho, tengo muy buenos recuerdos y muy lindos, sé que la gente me tiene aprecio y la verdad que contento, porque en la mayoría de estadios que voy me muestran respeto, creo que todo eso se debe al profesionalismo que he brindado siempre.

Es lindo el ambiente y por eso el puerto es especial, por eso la verdad que con mucho respeto lo digo, este equipo tendría que estar siempre en primera división porque lo que se vive acá no es normal que se viva en todos los estadios y también debo decir que Puntarenas tiene un lugar especial en mi corazón, por eso no celebré el gol», afirmó Michael Barrantes en charla con AMPrensa.com.

¡Respeto total! Barrantes le anota a #Puntarenas pero no celebra el gol por su pasado porteño pic.twitter.com/kVxX1FGFHj — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 21, 2022

Tras el final del juego en Puntarenas, Barrantes intercambió su camiseta con Kevin Sancho, capitán del PFC con el que tiene una gran amistad desde hace varios años.