Centeno es fiel fanático al estilo de Guardiola

Redacción – El mediático entrenador de Guadalupe FC, Walter Centeno, revela que tuvo un acercamiento con Joseph Guardiola y hasta tuvo la oportunidad de ver una práctica del Manchester City de Inglaterra en la gira que tuvieron por Estados Unidos.

Centeno afirma que su viaje a la Unión Americana lo hizo con aval de sus jefes en el conjunto capitalino, ya que le encanta capacitarse y que mejor que hacerlo viendo al vigente campeón inglés, club al que Paté admira por su entrenador.

Para el capitán del barco del cuadro josefino, siempre es bueno seguir debido que él no lo sabe todo, por lo que ha optado por no solo quedarse con el fútbol nacional, si no que siempre buscar estar cerca de lo que se está haciendo en Europa.

En este viaje a Estados Unidos junto a su familia, Centeno tuvo la suerte de ver un entrenamiento del Manchester City y hasta más o menos compartir con Guardiola. Además, observó también una práctica del poderoso Bayern Múnich alemán.

Pero no solo vio a estos equipos prepararse, ya que los vio en un amistoso que realizaron en el Lambeau Field en Wisconsin, donde el City ganó por 1-0 al Bayern, gracias a un gol del noruego Erling Haaland al minuto 12.

Con su libreta en mano, Paté Centeno tomó nota del estilo de Guardiola en el equipo celeste y por eso deja claro que quedó asombrado por como se maneja la técnica en clubes de esas envergaduras del nivel más alto del deporte rey, como lo es en Europa.

«Me fue bien, ya lo había comunicado a mi jefe que es el que me da permiso y hay que tratar de aprender, seguir mejorando, uno no lo sabe todo y siempre hay que aprender de los mejores, no te podes quedar solo con lo de acá, a veces hay que buscar algo de lo que está pasando en Europa, ellos están manejando el fútbol a nivel de clubes y selecciones, creo que opte por eso y fue una buena decisión.

Aprendí cosas y me hizo ver por donde va el fútbol, si nos quedamos con el campeonato nacional, es bueno pero hay que buscar otras fronteras y esa la idea mía buscar otros rumbos. Más o menos tuve un acercamiento (con Guardiola) la verdad que estuve en los entrenamientos y luego en el partido, me tocó estar estar en dos entrenamientos tanto como el del Bayern Múnich y quede asombrado por como se maneja la técnica a ese nivel», afirmó Paté Centeno Corea.