Ocampo es presidente del León desde noviembre del 2016

Redacción – El reconocido presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, afirma que él tiene cinco títulos como mandamás del León, ya que los cetros ganados a nivel femenino igual cuentan, pese que muchos siempre buscan minimizarlos.

Ocampo está cansado de las críticas por su gestión como jerarca manuda, debido que desde su llegada el primer equipo masculino solo ha ganado la copa 30 y un Liga Concacaf, después de ahí solo se ha registrado finales perdidas y demás fracasos.

Es por ello, que el presidente erizo recuerda que a nivel femenino en Alajuelense son tricampeones, por eso deja claro que sumando los cetros ganados por los varones ya suma cinco copas en su período que inició en noviembre del 2016.

A pesar de todo lo que se dice en las redes sociales, Ocampo deja claro que él no es portero, delantero o volante de los equipos manudos, por lo que tener control de la parte dirigencial se le sale de las manos cuando las cosas no se dan en la cancha.

Fernando Ocampo está en los últimos meses al mando de Alajuelense, debido que en noviembre del presente año dejará su puesto, por lo que espera cerrar con broche de oro su período tomando decisiones como presidente del León.

«Yo tengo cinco títulos, los de mujeres cuentan igual y hoy alguna gente no los valora, pero yo no juego. Mucha gente llegan a la asamblea y nos dicen que no nos metamos en la parte deportiva, pero si algo pasa y si no se es campeón, el fútbol es un tema de resultados deportivos, el control desde la parte de parte dirigencial se sale de las manos, yo no soy el delantero, portero o mediocampista, nosotros como dirigencia debemos definir la ruta, tratar de conseguir el mejor equipo y dar las mejores condiciones.

Tratar de pensar a futuro hacia lo que viene, creo que en eso esa junta ha sido bastante responsable en lo que ha hecho, yo también quisiera mejores resultados deportivos y estamos compitiendo, hay tres campeonatos en disputa, así como tres en mujeres, así que vamos a ver como termina de cerrar la gestión», afirmó Fernando Ocampo a Tigo Sports.