Asegura que no tiene problemas para conciliar el sueño.

Redacción – Rodrigo Chaves asegura tener su conciencia tranquila ante la investigación que se divulgó ayer martes por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Ente que llegó a la conclusión de que la campaña electoral del partido Progreso Social Democrático (PSD) habría tenido un financiamiento por medio de dos estructuras paralelas.

Situación que se encuentra prohibida en las leyes del país, por lo que la investigación ya se la habrían hecho llegar al Ministerio Público.

Aunque esto parece no quitarle el sueño al ahora mandatario del país, pese a que su propio nombre estaría relacionado con uno de estos mecanismos para financiar al partido de manera ilegal.

Pero el líder del Poder Ejecutivo señala que no tiene mucho que decir al respecto, debido a que todavía no habría sido notificado sobre el tema.

Por lo que asegura que tiene la conciencia tranquila al respecto, y que no tiene problemas para conciliar el sueño.

«Yo no puedo responder a algo que no se me ha notificado y que fue filtrado de manera ilegal, en violación del código de procedimientos correspondientes, tengo la conciencia absolutamente tranquila, duermo en paz, pero yo no voy a responder a algo que en estos momentos no tiene ni forma, ni legitimidad, porque fue filtrado ilegalmente», declaró Chaves.