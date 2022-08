Verónica actualmente se encuentra en una relación con Jesse Del Valle

Redacción– La ex Miss Costa Rica, Verónica González pocas veces ha hablado públicamente sobre su ex relación con «Yiyo» Alfaro, esta vez fue invitada al programa «El Chisme Bravo» del youtuber Diego Bravo, donde comentó la razón por la cual no funcionó con el presentador de Teletica.

La modelo comentó que admiraba mucho a Yiyo, que para ella era una persona muy emprendedora e inteligente, pero que era muy mediático.

«El tema de que sea una figura tan expuesta de verdad que no puedo, me asusta», expresó González.

Los rumores de que eran pareja iniciaron en el 2020 pero un tiempo después aclararon las dudas.

La guapísima aseguró que ha recibido comentarios de cuál es la razón detrás de que ahora publique un poco más su vida privada, mencionado que ha soltado temores, que ha cambiado y se ha permitido ser más ella, además de que se ha dado cuenta de que si está con una persona que le da la seguridad por qué no hacerlo.

Anteriormente en una entrevista para De Boca en Boca, se defendió ante las críticas que recibe tras ser 10 años mayor que su actual pareja Jesse Del Valle, asegurando que para ellos eso no es un problema.