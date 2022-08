Redacción- Tras una lesión de desgarre abdominal que arrastra desde Wimbledon, el español Rafael Nadal decidió no participar en el Master 1000 de Montreal.

En un inicio el manacorí había confirmado su participación en Canadá, sin embargo, prefiere cuidarse para recuperarse del todo y así poder competir de la mejor manera en el último Grand Slam del año en Nueva York.

Nadal dio la noticia a través de un un comunicado que decía «Hemos decidido no viajar a Montreal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción». Afirmó.

Con este cambio que hizo en la gira, el máximo ganador de torneos de Grand Slam podría ir a Cincinnati antes del Us Open.

Hay que resaltar que Rafa no asiste a ese torneo desde el 2017, pero podría servirle de práctica antes del major.

«Espero volver a jugar en Montréal, un torneo que me encanta y que he ganado en cinco ocasiones ante un público que siempre me acogió con mucho cariño. No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud». Reiteró Nadal.