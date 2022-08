De los cinco candidatos al número uno los dos que están más lejos en la pelea son Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud

Redacción- Cinco de los tenistas que estarán presentes en Nueva York tendrán la oportunidad de alcanzar el número uno del ranquin mundial. Luego de que Alexander Zverev, se diera de baja por lesión.

Asimismo uno de los dos tenistas podrá sumar como máximo tan solo 360 puntos, debido a que el griego y Ruud podrían enfrentarse.

Hay que recordar que el actual uno del mundo es el ruso Daniil Medvedev, quien es también el campeón defensor del torneo.

En el caso de Rafael nada solo tendría que obtener 720 puntos para poder llegar a la cima, debido a que con eso sumaría 6.350 puntos.

No obstante, el español tendría que verse en la final con otro jugador que no sea el ruso, para asegurarse el uno en caso de que no quede campeón, historia que sería la misma para Medvedev.