Nadal recordó que él se perdió de muchos torneos cuando ha estado lesionado

Redacción- El español Rafael Nadal no se quedó callado tras enterarse de que Djokovic no iba a poder participar de este Us Open, a lo que afirmó que es una triste noticia para los fans y lo jugadores.

“Novak es uno de los jugadores más importantes de la historia de nuestro deporte. En lo personal siento que no pueda viajar hasta aquí”. Aseguró Nadal.

Sin embargo, el manacorí afirma que siempre ha dicho que el deporte es más importante que cualquier jugador. Y recordó que él se perdió de muchos torneos cuando ha estado lesionado.

“El año pasado no estuve aquí. Hace dos años no estuve aquí. El torneo continúa. El mundo del tenis sigue adelante. El tenis seguirá después de mí, después de Novak, después de Roger. Expresó.

Asimismo, Nadal debutará el martes ante el australiano Rinky Hijikata (número 198 de la ATP) en su camino hacia su deseado quinto título del abierto norteamericano.

Sobre su estado físico, el número tres del ranking ATP reconoció que todavía teme nuevas repercusiones de la lesión abdominal que lo obligó a retirarse antes de las semifinales del pasado Wimbledon: