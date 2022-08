Al terminar el encuentro la rueda de prensa no fue nada grata para el manacorí, a quien le tocó responder varias críticas enviadas por el ex tenista John McEnroe

Redacción-El español Rafael Nadal no tuvo un encuentro nada cómodo el día de ayer en la noche, tras enfrentarse ante el australiano Rinky Hijikata, a quien le ganó por marcador de 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3 en primera ronda.

Un partido en el que el australiano se impuso en el primer set, a pesar de ser un novato y el número 198 del ranquin mundial.

No obstante, al terminar el encuentro la rueda de prensa no fue nada grata para el manacorí, a quien le tocó responder varias críticas enviadas por el ex tenista John McEnroe.

Asimismo el legendario extenista acusó al español de recibir trato de favor por parte de los árbitros a la hora de aplicar la regla de los 25 segundos de tiempo entre punto y punto, algo con lo que el campeón de 22 Grand Slams no está en absoluto de acuerdo.

«¿Es una broma no? He recibido muchas amonestaciones en mi carrera por esto. Tengo el problema de que sudo muchísimo y en condiciones húmedas como las de hoy, eso es aún peor». Aseguró Nadal.

Por otro lado el balear aseguró que esto se hace más complicado porque ahora los recoge pelotes no le pueden dar la toalla para secarse el sudor, por lo que pierde más tiempo.

Ahora el español enfrentará en segunda ronda al experimentado italiano Fabio Fognini, jugador que siempre le pone los partidos a Nadal cuesta arriba.