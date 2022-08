Cartaginés no tiene margen de error ante Saprissa

Redacción – El mediático entrenador blanquiazul, Geiner Segura, afirma que en el plantel del Cartaginés se está manejando mucho estrés y eso le está pasando la factura al Campeón Nacional que se jugará la vida ante Saprissa en la próxima fecha.

Segura se ha consagrado como el campeón de las excusas, ya que cada vez que sale a los medios se inventa algo nuevo para tratar de apaciguar el mal momento de los brumosos, que desde que fueron campeones el 6 de julio han mostrado un bajo nivel.

Desde que rompieron la sequía de 81 años sin ser campeones, Cartaginés perdió la Supercopa ante Herediano y sumó un rotundo fracaso en Liga Concacaf al quedar fuera en octavos ante Real España de Honduras tras caer en un global de 4-0.

Además, en el torneo local son penúltimos del Grupo B con solo 6 puntos de 21 posibles, eso demuestra el pésimo nivel del Cartaginés, el cuál el timonel aduce al estrés y toma de decisiones de sus jugadores, los cuáles siempre deben estar concentrados.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y dice que ante Saprissa están obligados a ganar en la casa brumosa, por lo que buscarán ganar cueste lo que cueste.

«Creo que va mucho por la toma de decisión y por el estrés que estamos pasando, pienso que se está manejando mucho estrés, uno generalmente cuando los resultados no llegan como uno quiere y uno trabaja, vemos el juego como el de Real España que no es una opción o dos, es algo que por la toma de decisiones debes estar bien concentrado.

Esperemos que no sea esa ansiedad por buscar el gol, lo más importante es que nos basamos en el funcionamiento como tal y que hacemos un buen análisis del rival que enfrentamos, al final se cuestionó el método que usamos en Honduras, es muy relativo y creo que tenemos un modelo de juego, que sea el que siga.

Pero nosotros no entramos en detalles, de que esto es ganar o perder, ahí se basa todo y nosotros perdimos, no tenemos mucha maniobra para decir. Me parece que Real España usó un sistema similar al de nosotros, ahora viene otro partido ante Saprissa y eso motiva mucho a nuestros jugadores, enfrentaremos un gran rival y estamos con la obligación de buscar ganar el encuentro», afirmó Geiner Segura.