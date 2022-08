Isla Venado se detuvo para ver a uno de sus orgullos

Redacción – Hace unos años mejenguiaba en Isla Venado, su pueblo natal y este pasado 25 de julio, Jhonny Salas no olvidará esa fecha debido que fue su debut con Alajuelense, en el cuál se le salieron las lágrimas al ver cumplido su anhelo de niño.

Salas recibió la confianza de Fabián Coito para ser titular en la vuelta de la serie de Liga Concacaf ante Alianza FC de Panamá, donde el volante creativo no decepcionó, ya que demostró gran calidad y buen toque de balón.

Con el número 28 en su espalda, el isleño fue autor intelectual del tanto de Alajuelense que empató 1-1 en el vecino del sur, gracias a un tiro libre que ejecutó de gran forma y con la ayuda de un desvío firmó el tanto de los manudos al minuto 36.

En su festejo se vio a Salas bastante contento, ya que luego de tres años de múltiples sacrificios en las filas del León pudo debutar al jugar 81 minutos obteniendo muy buenos comentarios del liguismo, que en su mayoría pidan más minutos para «Venado».

Lea también: Coito considera correcta decisión de Suárez por tener a Bryan Ruiz fijo en el Mundial

Tras firmar su debut con el Equipo de su Gente, Jhonny Salas contó que se le salieron las lágrimas al saltar a la cancha, debido que ha pasado muchas cosas para poder cumplir el deseo de debutar con La Liga, donde esperan que el volante de 20 años siga brillando.

«Muy emocionante la verdad, ya era algo que siempre había soñado y antes de entrar a la cancha se me salieron las lágrimas, porque han pasado muchas cosas y era algo que no me esperaba como debutar. Ahora nada más queda entrenar y seguir esperando una oportunidad, fue muy emocionante y fue algo muy bonito, vivir todo eso y hasta viajar en avión fue muy bonito la verdad», afirmó un ilusionado Jhonny Salas.

Este no es el único jugador de una isla de Puntarenas en debutar con Alajuelense, ya que hace unos torneos debutó Alonso Martínez, quién proviene de Isla Chira.