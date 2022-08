Ugalde renunció a la Tricolor en el inicio de la Octagonal de Concacaf

Redacción – Tras firmar su nuevo contrato con la Fedefútbol por cuatro años más, Luis Fernando Suárez le cerró las puertas a Manfred Ugalde, quién no desea estar con la Selección Nacional, por eso el timonel patrio respetara su deseo.

Suárez sostiene que Ugalde no será convocado mientras este a cargo de La Sele, debido que va respetar el anhelo de 19 años del atacante del FC Twente de Países Bajos.

Manfred renunció seguir defendiendo al cuadro patrio en septiembre del 2021, luego de que jugara ante Panamá en el inicio de la octagonal, donde desde la óptica del ariete, el timonel dio unas declaraciones que el joven consideró como descalificativas.

En ese momento, Ugalde dio la noticia mediante una carta, lo cuál desató una enorme polémica y pese a que hace unas semanas se rumoreó de un posible regreso del atacante pero el mismo Suárez lo ha negado contundentemente en varias ocasiones.

Es por ello, que en la Selección Nacional solo quieren jugadores que realmente amen a Costa Rica y la camiseta del combinado patrio, con el fin de tener solo jugadores comprometidos para así crear una identificación total en el grupo.

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y de forma contundente dice que no va cambiar de parecer sobre el delantero, debido que cumplirá el deseo de él.

«En el caso de Ugalde, él renunció y por el momento no tengo ninguna situación diferente a estar viviendo lo que en estos momentos existe, no quiere estar en la selección y debo respetar ese deseo, a todos hay que respetarle el deseo de estar y no estar», afirmó de forma contundente Luis Fernando Suárez.