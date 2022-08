Ureña mostró su malestar por lo hecho por el volante morado

Redacción – El delantero del Cartaginés, Marco Ureña, se quejó por una falta de total de fair play que sufrió cortesía de Youstin Salas, jugador del Monstruo, que fue el autor de un supuesto mordisco en el partido entre brumosos y morados al atacante.

Ureña confirmó que fue víctima de una agresión de parte del jugador del Saprissa, que después del compromiso conversó con el ariete de 32 años para pedirle disculpas, ya que no se sentía orgulloso de lo hecho en la cancha.

Esa disculpa caló en el oriundo del cantón de Acosta, que dice ser pro-jóvenes por lo que no contó mayores detalles del hecho protagonizado por Salas, a quién el atacante del Campeón Nacional le pide aprender la lección para que se potencie aún más.

Incluso, Marco dice que Youstin le contó que está trabajando para llegar al fútbol europeo, por eso el ariete le desea el mayor de los éxitos en su carrera para que pueda lograr lo que se proponga y así poder dar un salto de calidad.

Marco Ureña habló con los medios de comunicación y señala que si lo decía a profundidad muchos se iban a burlar de Salas, por lo que espera que el volante morado haya aprendido con el fin de corregirlo antes de castigar al saprissista.

«Fue en mi muslo y ya lo hablé con Youstin Salas, no quiero ni denunciarlo la verdad porque soy pro jóvenes y sé que Youstin tiene mucho futuro, no quiero crear un ambiente negativo para él, creo que entendió muy bien y no se siente orgulloso de lo que hizo, ojalá que haya aprendido la lección y cambie esas cosas para que lo podamos ver en Europa, un fútbol donde está trabajando para lograrlo.

Si lo digo se pueden burlar de él, fue total anti fair play, nunca lo había pasado en mi carrera y díganle a él, yo hablé con él y como puedo hacer como mis hijos que es corregirlo y no castigarlo, creo que aprendió la lección y ojalá vaya creciendo por el buen camino como jugador», afirmó Marco Ureña.