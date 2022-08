Lagos jugaba para el Deportivo Upala de la primera división de LINAFA

En primera, jugó para equipos grandes como Herediano, Saprissa y Alajuelense

Redacción- El fútbol costarricense pierde a uno de sus históricos jugadores: Cristian Lagos puso punto final a su carrera.

Lagos decidió poner fin a su gran carrera este miércoles 3 de agosto, luego de negarse a dejar las canchas en múltiples ocasiones.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el goleador comunicó su decisión a todos sus seguidores.

Con la frase «Llegó el día de decir Adiós», el artillero empezó una serie de frases para despedirse del deporte que le dio grandes momentos.

En su mensaje de despedida del balompié, Lagos agradeció a sus hijos, a los equipos para los que jugó y a los aficionados.

Además, Lagos afirmó que espera que su carrera sirva de ejemplo para muchos jóvenes futbolistas del país.

Lea el mensaje que emitió el goleador:

«Llego el día de decir Adiós.

Hay momentos, etapas y ciclos que se terminan y este es uno de ellos.

Me voy muy agradecido de haber defendido cada una de las instituciones que me abrieron las puertas para portar sus lindos escudos, a sus aficionados por tanto cariño a lo largo de este camino, me los llevare siempre en mi corazón. A mis dos hijos, que siempre fueron y serán mi mayor motivación.

Espero en Dios que esta corta carrera sea de mucha motivación para muchos jóvenes que tienen un sueño en esta vida.

Muchos dirán por qué esta foto y no todas de los equipos donde estuve porque cada gol que hice con los equipos que estuve, los grite con el alma. Esto para mi no fuera sido posible sin que Dios me respaldará mi vida. Por lo cual en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bendiciones (sic)», escribió el delantero.

Lagos jugó sus últimos partidos para el Deportivo Upala, de la primera división de Linafa, equipo con el que fichó en mayo pasado.

Durante su paso por primera división, Lagos visitó la camiseta de equipos como Alajuelense, Saprissa, Herediano, Santos y Jicaral. También jugó en segunda división.

Como jugador, realizó 100 anotaciones en la máxima categoría, quedando así en las páginas doradas del fútbol tico.