Cartago no pudo superar al Real España

Redacción- El estratega brumoso, Geiner Segura catalogó como un verdadero fracaso la eliminación del Club Sport Cartaginés en manos del Real España al vencerlos con un marcador global de 0-4 a favor de los hondureños.

Segura comentó que en los dos juegos, recibieron goles que no estaban presupuestados en la estrategia de su equipo, además de que les faltó la capacidad de anotar en ambos compromisos.

Últimamente, Segura no ha sido muy acertado en sus planteamientos ya que se ha equivocado desde los cambios realizados, hasta sus estrategias dentro del terreno de juego.

Por otra parte, Geiner resaltó que intentaron buscar la versión más ofensiva de sus jugadores, pero a pesar de las múltiples acciones ofensivas no encontraron la eficacia y eso les costó durante el transcurso de ambos juegos.

«Lo vemos como un fracaso, ya que a nivel de los dos juegos, allá recibimos dos goles que no estaban presupuestados y no tuvimos la capacidad de anotar allá. En este partido intentamos buscar a ese Cartaginés ofensivo, ya que creamos muchas opciones y esto es de ser eficaz y no encontramos esa eficacia con las acciones que generamos», afirmó Geiner Segura.

Los brumosos fueron un equipo muy pobre en los dos juegos, donde además de cometer muchos errores defensivos, las opciones que generó no las supo definir y eso fue un punto muy importante en la eliminación blanquiazul.

A parte su mejor jugador, Marcel Hernández no fue determinante ni apareció cuando su equipo más lo necesitaba, donde la opción más clara fue un remate de cabeza que logró detener el arquero «Buba» López.

Ahora los brumosos, tendrán que cambiar el chip rápidamente ya que el domingo 28 de agosto se medirá ante el Deportivo Saprissa en el Fello Meza, donde sin duda alguna tendrán que sumar de tres para mantener las aspiraciones de clasificación.