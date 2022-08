Recibió 100 rosas

Redacción– La participante de Dancing with the Stars, Kimberly Loaiza es de las más regaladas del programa, todas las semanas le llegan ramos de flores gigantescos y aún no sabe de parte de quién son, ya que vienen sin nombre.

Esta vez, en uno de sus ensayos con su compañero Javier Acuña, recibió un ramo pero de fresas bañadas en chocolate.

“O sea es que interrumpen el ensayo, a esa mujer solo le llegan regalos”, dijo su compañero entre risas.

Loaiza asombrada por el detalle, mencionó que cumple años el martes y seguramente ese día recibirá algo que la dejará aún más sin palabras.