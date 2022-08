Campos está cansado de los chismes alrededor del Saprissa

Redacción – El mediático entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, le envió un contundente mensaje a sus críticos, a quiénes le pide que se dejen de historias de una vez por todas, debido que él no tiene problemas que ningún jugador de su plantel.

Campos está cansado de los chismes alrededor del primer equipo del Saprissa, por lo que señala que no tiene roces con nadie. Incluso, dice que ha defendido con todo a Kevin Chamorro, pero aún así, muchos dicen que es argollero, lo cuál desmiente.

Además, otro sector de la afición le recriminó al entrenador en redes sociales días atrás por causa de los pocos minutos de Bolaños y Angulo. En el caso de Christian está lesionado y Marvin vio acción ante San Carlos, donde no mostró mayor cosa.

La molestia del timonel de 51 años se dio tras la derrota de 2-1 del cuadro morado en su visita a San Carlos, que le propinó al Monstruo su segundo revés del torneo.

«Yo tranquilo y asumo, soy responsable», es parte del sentir del entrenador que pide respeto, debido que no va permitir que su prestigio este en boca de cualquiera, por eso defenderá con todo su trabajo en el Monstruo pese a las críticas de muchos.

Jeaustin Campos afirma que siempre va ser autocrítico y por eso en conferencia de prensa recordó un episodio con Paté Centeno hace 15 años, con el fin de buscar sacar el carácter de sus jugadores tras el desdibujado inicio de torneo.

«Dejémonos de historias, yo no tengo problemas con nadie. Ese es otro problema, porque inventan y hablan, yo no he tenido problemas con nadie. Decían que tenía problemas con Kevin Chamorro, ahora todo mundo quitándolo para poner a otro y yo lo defendí, pero me dicen argollero. Yo tranquilo y asumo, soy responsable de esto.

Acá debe haber respeto, porque el torneo pensado nadie pensaba clasificar el torneo anterior, ni ustedes ni la misma afición, pero clasificamos. Pero al menos respeto, mi prestigio no va estar en boca de quién sea, yo voy a defender mi trabajo aquí y en cualquier lado, porque siempre he sido honesto. Puedo ser malo y lo que diga la gente, no me importa pero profesional siempre.

Voy de frente y he sido autocrítico aquí mismo como lo estoy haciendo, estoy dando la cara por los muchachos y por mí, pero bueno es algo que hay que revertir. Pero hay muchas cosas externas que tienen derecho de opinar, ser emocionales y emotivos, como también la afición pero también estamos abriendo puertas que son innecesarias y se lo dije a Paté Centeno hace 15 años cuando se enojó porque no jugaba, que bien que se enojen, si no se enojan no les corre sangre, les corre agua», afirmó Campos.