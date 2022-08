Inter Miami se ubica en la sétima posición de la Conferencia Este

Redacción- Ariel Lassiter anotó un gran gol después de la asistencia de Gonzalo Higuain que vio al tico para anotar el empate transitorio y donde Lassiter suma dos goles en la presente temporada.

Llegó la primera anotación del New York City, apareció Talles Magno que sacó un remate cruzado que venció al portero Drake Callender en 43 minutos de la primera parte.

Love it when a plan comes together 🤩 #ForTheCity pic.twitter.com/A3ZGcwjXsW — New York City Football Club (@NYCFC) August 14, 2022

El empate del Inter Miami llegó por medio de Alejandro Pozuelo que sacó un gran remate que dejó sin opciones al portero Sean Johnson en 39 minutos de la primera parte.

The set up by Duke and the finish by Pozuelo, a beautiful sight to see🤩🫶#MIAvNYC | 1-1 pic.twitter.com/0wba5fl1xc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 14, 2022

La ventaja del New York llegó a los 45+2 de la primera mitad, en pies de Thiago Andrade que aprovechó un rebote para sacar un potente remate que venció nuevamente a Callender y así irse al descanso en ventaja,

Thiagoal with the last kick of the half 💣 #VamosNYC pic.twitter.com/KoeY1i7RKV — New York City Football Club (@NYCFC) August 14, 2022

El empate llegó en pies de Ariel Lassiter, que recibió un gran pase de Higuain y el tico sacó un remate potente y cruzado que dejó al portero sin opciones y así poner el empate en el marcador en 63 minutos de la parte complementaria.

63' – Gonzalo Higuaín to Ari Lassiter for the equalizer 👏#MIAvNYC | 2-2 pic.twitter.com/KxVfkxuGWG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 14, 2022

En el epílogo del partido, llegó el gol de la ventaja para el Inter Miami Alejandro Pozuelo que aprovechó un error garrafal de la defensa y metió un remate que venció al portero Jonhson en 84 minutos del complemento.

Otros ticos en MLS:

Marvin Loría disputó 10 minutos en la derrota del Portland Timbers de 3-1 ante el Toronto FC.

Luis Díaz jugó 71 minutos en el empate 1-1 ante el Colorado Rapids.

Julio Cascante jugó 90 minutos donde, colaboró con otra anotación en el triunfo de 4-3 ante el Sporting Kansas City.

Allan Cruz no estuvo ni en la banca en el empate 1-1 entre el Cincinnati y Atlante United.