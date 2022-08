“Soy una mujer sana”, mencionó

Redacción– Danna Paola salió a aclarar cómo se encuentra de salud luego de que una periodista criticara su físico, tras especularse diferentes motivos por los que bajaría de peso

Durante una conferencia de prensa la actriz fue cuestionada por su aspecto físico, algo que como era de esperarse le molestó.

“El chiste se cuenta solo. Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todas de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante”, contestó molesta la cantante.

La periodista dejó entrever que Danna Paola estaba pasando por un problema de salud, lo que hizo que la artista le preguntará: “¿Tú que crees que estoy pasando o qué estás asumiendo?”.

Danna Paola aseguro encontrarse bien de salud y que agradece poder levantarse todos los días y ser una persona energética.