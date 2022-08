Guzmán es uno de los líderes dentro del camerino morado

Redacción – El aguerrido volante morado, David Guzmán, lo da todo en el Saprissa en busca de volver a vestir la camiseta de La Sele y así poder pelear por un lugar para asistir al Mundial de Catar 2022 a finales del presente año.

Guzmán es punto alto del gran momento del Monstruo, que suma tres victorias al hilo tras derrotar a San Carlos, Pérez Zeledón y Cartaginés, este último lo hincó en su casa con marcador de 1-2 en el Estadio Fello Meza.

Ese magnífico momento del Saprissa no es por casualidad, ya que se ve como todo el equipo está más unido que nunca. Asimismo jugadores como Guzmán han levantado la mano con un notable esfuerzo y compromiso que ha fortalecido al club morado.

David Guzmán no oculta su anhela de vestir al cuadro patrio y por eso deja claro que siempre se ha sentido en condiciones de estar en la Tricolor, por lo que está listo para continuar haciendo una gran labor y estar listo si Suárez lo convoca.

«Siempre me he sentido en La Sele, porque yo siempre he querido estar pero son decisiones del mismo entrenador y para eso tenemos que demostrar dentro de la cancha, entonces creo que tenemos que estar listos y hacer las cosas bien, si bien es cierto la oportunidad en la Selección Nacional todos la queremos», afirmó Guzmán a Tigo Sports.

Pese a ausencia en las últimas convocatorias, David Guzmán sigue trabajando para volver a la Selección Nacional ⚽️🇨🇷 pic.twitter.com/IGQUTF8knW — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 28, 2022

El volante de 32 años no es convocado al representativo patrio desde septiembre del 2021, cuando jugó los primeros tres partidos de la Octagonal de Concacaf. En esa oportunidad vio minutos ante Panamá, México y Jamaica.