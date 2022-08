Con el hashtag “#QueVuelvaElMacabro”

Redacción– El hermano de la ex miss Costa Rica Johanna Solano, Sergio Solano creó un hashtag y pidió públicamente que Bryan Ganoza regrese al programa Dancing With The Stars.

“Estoy acá para pedir el regreso de Bryan Ganoza a la competencia de Dancing With the Stars”, expresó Solano.

A través de un TikTok pidió a la producción del programa que no estaba de acuerdo con la expulsión y que el Cabro más macabro debería estar de vuelta.

Con la seña de manos, distintiva de Ganoza, se despidió en su video.

Esta noche de domingo, en su sexta gala, Bryan Ganoza y su pareja de baile Jazell Acevedo fueron eliminados de la pista de baile de DWTS.

Los jurados tuvieron dificultades para decidir quién sería el eliminado de la noche, y con un reto para sacar a la pareja eliminada, El cabro más macabro y su pareja de baile Jazell Acevedo se batieron en reto contra Nicole Aldana y Javier Acuña, con el tema de bachata “Si esta casa hablara”.

Los jueces llegaron a la conclusión de expulsar a Ganoza y su pareja.