Cascante anotó el primer gol del Austin FC

Redacción- El defensor costarricense, Julio Cascante anotó en el empate 3-3 ante el SJ Eartquakes, donde en un vibrante juego cargado de muchas emociones los donde los verdinegros del Austin se ubican en la segunda casilla de la Conferencia Oeste con 45 unidades.

Llegó la primera anotación del juego, apareció Julio Cascante que metió un potente remate de cabeza que dejó sin posibilidades al portero del SJ Eartquakes Matt Bersano en apenas seis minutos del primer tiempo.

A smashing header from @JulCascante to open the scoring! pic.twitter.com/lqpjBc1AXt — Austin FC (@AustinFC) August 7, 2022

Cayó el empate del SJ Eartquakes, apareció Benji Kikanovic que logró desviar la trayectoria del balón y así dejar sin posibilidades al arquero Benji Stuver en ocho minutos de la primera parte.

You asked. We answered. Benji Kikanović taps it in with an assist from Paul Marie. pic.twitter.com/XQXdi3gsP8 — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) August 7, 2022

Llegó la segunda anotación del SJ Eartquakes, en 20 minutos del primer tiempo, apareció Paul Marie que sacó un remate de larga distancia que venció al portero Benji Stuver y así poner la ventaja para los josefinos.

PAUL MARIE WITH @MLS GOAL OF THE YEAR! pic.twitter.com/BAnbwy1yrl — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) August 7, 2022

En 26 minutos del primer tiempo, llegó el empate del Austin en pies de Sebastián Driussi que aprovechó un gran pase para poner la paridad en el marcador.

Sebastián Driussi anota doblete, el argentino logró salir beneficiado con el rebote que dio el arquero y solamente tuvo que mandarla al fondo del marco defendido por Matt Bersano en 44 minutos de la primera parte.

Llegó el empate del SJ Eartquakes, apareció Jeremy Ebobisse que aprovechó un gran centro y tirarse de palomita para anotar el tercer tanto josefino en 88 minutos de la parte complementaria.

EBOBISSE DIVES FOR IT AND IT'S IN!!! Level with 4 minutes to go. pic.twitter.com/l27QlBGa1e — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) August 7, 2022

Otros ticos en MLS:

Luís Díaz logró un hat-trick de asistencias en la victoria del Columbus Crew con marcador de 3-2 ante el New York City donde además jugó 89 minutos del compromiso.

Randall Leal jugó 27 minutos en la derrota del Nashville SC con marcador de 3-4 a favor del Toronto.

Ariel Lassiter disputó 21 minutos en el empate 2-2 ante el Montreal Impact.

Joseph Mora disputó 59 minutos en la derrota del Charlotte FC con marcador de 2-3 ante el Chicago Fire.

Allan Cruz estuvo en la banca observando la victoria del Cincinnati de 3-1 ante el Philadelphia Union.