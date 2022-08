Redacción – El habilidoso extremo izquierdo tico, Ariel Lassiter, sobresale con gol para guiar al Inter Miami a triunfo clave de 2-1 en la MLS de Estados Unidos.

Lassiter fue estelar en el duelo del equipo propiedad de David Beckham ante el Toronto FC, que tiene en su nómina jugadores de renombre como Michael Bradley y el italiano Lorenzo Insigne, lo cuál habla del poderío económico del club canadiense.

Miami aprovechó las falencias de su rival y al minuto 24, «Pipita» Higuaín se lució con una gran asistencia para Jean Motta, que festejó el ¡GOOOL! del 1-0 en el juego, luego de un potente remate desde lejos que se le coló en las manos a Alex Bono.

La felicidad le duró poco al equipo del costarricense, que vio como Lorenzo Insigne que con un espectacular remate desde fuera del área selló el ¡GOOOL! del 1-1.

43' – Mota ➡️ Pozuelo ➡️ Lowe ➡️ Lassiter to put us up by 1#MIAvTOR |2-1 pic.twitter.com/pY6jCNPv2Y

