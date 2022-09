Redacción – Columbus Crew venció por 1-0 al Inter Miami en la MLS y ese triunfo fue muy ¡Pura Vida!, gracias a Luis Díaz que se vistió de héroe al darle victoria a su escuadra con fabuloso gol que ha hecho eco en Estados Unidos.

Díaz se topó en la cancha con el tico Ariel Lassiter, quién milita en el Miami lo cuál hizo que este compromiso tuviera dos costarricenses en acción.

Tanto el oriundo de Nicoya como el ex-manudo fueron pilares de sus equipos, pero el que se robó más reflectores fue Luis, que fue un dolor de cabeza para la zaga del Miami.

Lassiter salió de cambio al minuto 56 y desde la banca, vio la magnífica jugada colectiva de Columbus Crew que deparó el gol de Díaz al minuto 64.

Con una jugada de ocho pases, Steven Moreira le sirvió un fantástico pase a profundidad a Luis Díaz que con una carrera espectacular entró al área y con un remate certero selló un gol de alto quilares para festejar por todo lo alto.

An artful slip-ball from Moreira and a masterful finish from Diaz 🎨#Crew96 | 1-0 pic.twitter.com/57Wiz1GAEt

— The Crew (@ColumbusCrew) September 1, 2022