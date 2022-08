Redacción – El famoso periodista italiano, Tancredi Palmeri, compara a Alexandra Pinell con Roberto Carlos tras fantástico golazo en el Mundial Sub-20 femenino.

Palmeri labora con CNN y Bein Sports, por lo que su labor como comunicador es reconocido en todo el mundo, por lo que el europeo no pasó por alto el fantástico gol de la capitana tica ante Australia en el Coloso de la Sabana que contó con más 20 mil fanáticos.

Aprovechando su perfil de Twitter, el italiano aseguró lo siguiente: «Houston, tenemos a la mujer Roberto Carlos», esto en alusión al golazo espectacular de la tica de 19 años, que hizo que muchos ticos gritaran como locos su gol al minuto 18.

Además, Palmeri señala que este golazo de Pinell ya tiene al menos un céntimo directo al Premio Puskas, el cuál otorga FIFA a la mejor anotación de cada año.

Houston, we have female Roberto Carlos.

Costa Rica captain Pinell

(1 cent it will be in Puskas awards) pic.twitter.com/oM0Zxpqwxc

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 11, 2022