Redacción- El mediocampista costarricense, Randall Leal logró sumar su segundo gol de la temporada donde el Nashville SC se impuso con marcador de 0-3 ante el Vancouver Whitecaps.

El primer gol de los visitantes, llegó en pies de Randall Leal que logró robar el balón en su portería, condujo la pelota y cuando llegó en frente del área rival sacó un potente remate que dejó sin posibilidades al arquero Thomas Hasal en 19 minutos del primer tiempo.

WE LEAD IN VANCOUVER pic.twitter.com/zNFhQp3Pdt

LEAL FROM DOWNTOWN

El segundo tanto para el Nashville SC, llegó por parte de Jack Maher que logró meter un potente cabezazo que logró culminar en las redes de la portería defendida por Thomas Hasal en 23 minutos del primer tiempo.

IT'S 2-0 IN VANCOUVER pic.twitter.com/Z8wkYrLBEt

THE MILKMAN DELIVERS

Nuevamente apareció Jack Maher, el defensor central volvió a ganar por los aires y así meter un cabezazo que con un poco de suerte logró entrar en la portería del Vancouver y así poner 0-3 en 49 minutos de la segunda parte.

JACK MAHER BRACE

3-0 BOYS IN GOLD

WE'RE HAVING FUN IN VANCOUVER pic.twitter.com/Tukj2DTuEK

— Nashville SC (@NashvilleSC) August 28, 2022