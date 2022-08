Waston evitó contar a detalle lo que sufre con los árbitros

Redacción – El espigado defensor del Saprissa, Kendall Waston, reveló su enorme frustración con los árbitros en los partidos del torneo, por eso señala que quisiera decir tantas, pero no puede debido que si dice algo podría acarrearle una sanción.

Waston dejó saber su desaprobación por comportamiento de los árbitros, molestia que también han dejado saber figuras como Hernán Medford, Marcel Hernández, Jeaustin Campos y Jafet Soto, que también han cuestionado esa mala actitud.

Desde la óptica del zaguero morado, los referís están muy susceptibles y delicados, por eso no les puede decir nada en la cancha porque de una vez le pueden mostrar amarilla o roja, por lo que incluso deben soportar palabras inadecuadas.

Pero la altanería y actitud arrogante de algunos árbitros, se debe a directrices expresas de la Comisión de Arbitraje liderada por Randall Poveda, a quiénes distintas figuras del fútbol tico le han pedido que no sean los artistas, con el fin de que cambien.

Kendall Waston afirma que cuando se escucha otro tipo de vocabulario, es cuando parece que tienen algo personal en su contra, por lo que debe aprender a lidiar con esa situación para evitar ser sancionado por su forma de referirse a los árbitros.

«Quisiera decir tantas cosas, pero no puedo. Estamos muy susceptibles y muy delicados por cualquier comentario, todas las reglas están para defender a los árbitros, entonces no me puedo referir aunque quisiera. Eso lo frustra a uno cuando son injusticias, uno respeta que son humanos y que se pueden equivocar, pero cuando uno escucha otras palabras, entonces uno ya lo toma personal y debe lidiar con eso, saber de que manera jugar para no caer en el otro juego porque la mínima que haga es amarilla o cualquier situación», afirmó Kendall Waston a Tigo Sports.