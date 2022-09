Funcionaria mueve las piezas para hacer respetar la postura del mandatario y no entrar en conflicto con él, como le sucedió a Álvaro Ramos.

Redacción – La nueva presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, tratará de que no entre en vigor el aumento salarial de ₡7.500 para los 63.000 trabajadores de esta institución.

Postura que dejó en claro la jerarca en la sesión de la Junta Directiva que se realizó ayer lunes tras ya completarse la integración de este órgano.

Espacio en el que la exministra de Trabajo señalado la posibilidad de mantener en pie el aumento en la remuneración de estos trabajadores, pero no aplicarla si no hasta el momento en el que se asegure que esto no termina por generar un incumplimiento de la regla fiscal.

«Tenemos claro que no solo los trabajadores de la Caja, sino todos los trabajadores del sector público están en una situación particularmente compleja. Sin embargo, hay una ley, que es la 9.635, de obligatorio cumplimiento. De hecho, hay sanciones para quien rompa la regla fiscal y eso es competencia de la Contraloría General de la República».

“Hemos recibido una nota del Ministerio de Hacienda, donde nos señala que la Caja Costarricense de Seguro Social no es un Estado dentro de otro Estado y que debe respetar la regla fiscal en materia salarial y por eso ayer se dio la discusión, la cual quedó supeditada a una posterior sesión», apuntó Esquivel.