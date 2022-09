Suárez es uno de los jóvenes con gran proyección de La Sele

Redacción – A sus 20 años, Aarón Suárez sueña con asistir a su primer Mundial con La Sele, por lo que el habiloso volante creativo buscará aprovechar al máximo estos fogueos por Asia para poder ganarse un lugar en el avión patrio para Catar 2022.

El talentoso jugador ficha de Alajuelense llega motivado y confiado en su calidad al equipo de los ticos, ya que es consciente que tiene la capacidad para convencer a Luis Fernando Suárez de que tiene lo suficiente para estar en La Sele.

Para el jugador de La Liga volver a ser tomado en cuenta a la Tricolor es especial, por eso deja claro que él no puede controlar si el timonel colombiano lo llama o no en la lista final de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo, pero eso sí, promete esfuerzo.

Pese a su corta edad, el jugador tiene los pies en la tierra y por eso dice que mostrara la mejor actitud en caso de que vea minutos ante Corea del Sur o Uzbekistán, con la intensión de cumplir las grandes expectativas que hay sobre él.

Su convocatoria se da gracias a su magnífico nivel con Alajuelense, donde es clave en el esquema de Coito. Aarón Suárez se muestra ilusionado por la cercanía del Mundial de Catar, por eso señala que estar en la gira por Asia hace que este soñando en grande.

«Me siento confiado en mí mismo, no es una decisión que este en mis manos, pero creo que el esfuerzo y la actitud en cada partido si está en mis manos, al final la decisión del profe no la puedo controlar, pero que sea lo que Dios quiera. Son bastante importantes estos juegos, son para conocernos mejor y para empezar a generar más química, creo que al final eso va ayudar bastante para los partidos del Mundial.

Estoy en La Sele, siento que puedo formar parte del Mundial, sé que me falta mucho por delante pero hay que vivir en el día, pero si estoy aquí siento que puedo estar en el Mundial de Catar 2022″, afirmó Aarón Suárez.