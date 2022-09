Lleida estuvo más de tres años en La Liga

Redacción – Tras más de tres años en su puesto, Agustín Lleida dejó su puesto como director deportivo de Alajuelense y en adiós, el ibérico reconoció que le hubiera gustado conseguir algún campeonato más con La Liga, pero eso no le quita su orgullo.

Lleida se va de La Liga, luego de que aceptara una jugosa oferta del Real Oviedo de la segunda división de España, club que pertenece a Grupo Pachuca lo cuál le permitirá al español trabajar nuevamente en este importante consorcio de capital azteca.

Pero aceptar este ofrecimiento fue algo que Agustín venía trabajando desde hace varias semanas, ya que la decisión no fue nada sencilla, debido que su familia estaba muy cómoda y feliz de vivir en Costa Rica, un país que describe como maravilloso.

¡Nosotros también te echaremos de menos, Agus! ❤️🖤 ¡Gracias por sentir los colores como un manudo de 🫶🏻! pic.twitter.com/bC8rjHYGWB — Alajuelense Oficial (@ldacr) September 8, 2022

Se espera que el ahora ex-directivo erizo viaje a España el próximo domingo 11 de septiembre junto a su familia para incorporarse al Oviedo, por lo que el Clásico Nacional 340 de su historia servirá de adiós para Lleida en el Estadio Alejandro Morera Soto.

En medio de su adiós, el europeo considera que la directiva manuda tiene personas visonarias y destacó el trabajo realizando por Joseph Joseph como propulsor del CAR. Además, espera que no se hagan grandes cambios en el León en corto plazo.

En su período como gerente deportivo, Lleida guío al León en sus decisiones a ganar la copa 30 y Liga Concacaf. Asimismo vio como el proyecto del Alajuelense FF se fortaleció de gran forma y actualmente se dan el lujo de ser tricampeonas.

Agustín Lleida habló en conferencia de prensa y pese a su deseo de haber ganado más copas en el León, el español señala que se va sin deudas en el León, por lo que promete volver en el futuro volver para trabajar con Alajuelense.

«Hay una junta directiva que tiene muy claro lo que quiere, que han sido visonarios y que estoy seguro que van a seguir por ese camino y en resumen creo que no van haber grandes cambios en la institución en este corto plazo.

Lo que quise lo fuimos logrando con el esfuerzo de toda la gente, no me voy con la ansiedad de que me vaya sin haber logrado una de las cosas que quería, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar y quizás nos hubiera dado mucho gusto haber conseguido algún campeonato más de los que tuvimos en la mano.

Pero eso no hace que me frustre o que me vaya con algo en deuda, o que borre lo que hicimos, la verdad que me voy contento y orgulloso del trabajo que hicimos, feliz por la gente que conocí aquí, por el país tan maravilloso que tienen y por eso deja el reto para el futuro volver a trabajar en el país, que es un sueño no solo para mí, que si no que para toda mi familia», afirmó Agustín Lleida.

La directiva comandada por Fernando Ocampo cuenta con tres candidatos a reemplazar a Agustín Lleida. El ibérico Álvaro Solana es fuerte favorito a llegar al CAR.