Zamora se ha ganado la confianza de Jeaustin Campos

Redacción – Muchos morados están encantados con la calidad de Álvaro Zamora, un joven de 20 años que tiene pasado por Alajuelense pero que actualmente sobresale en las filas del Monstruo, donde poco a poco gana más terreno.

Jeaustin Campos ha confiando plenamente en el volante, que en su formación vistió los colores de La Liga durante cinco años, período donde pulió su talento.

Ese paso por el León ayudó a Zamora, que sin saber que le traería el futuro dejó Alajuelense para marcharse a escuadras como Orlando City de la MLS, Herediano donde estuvo un poco más de un año y hasta estuvo prestado en Grecia.

En enero del 2021 fue fichado por el Saprissa, donde confiaron en el juvenil y lo enviaron a préstamo al Uruguay de Coronado, donde compartió con otros canteranos del Monstruo y fue ahí, donde empezó hacer mayor ruido con sus grandes condiciones.

Dicho período por la Liga de Ascenso ayudó a crecer aún más a Álvaro, que para este Apertura 2022 cumplió el anhelo de debutar con Saprissa y desde ahí, no ha dejado de figurar en el equipo más ganador del país.

Zamora ya registra 694 minutos en nueve partidos, es decir no se ha perdido ni un solo encuentro del certamen. Incluso, ante Grecia marcó su primer gol con la camiseta del Saprissa, lo cuál demuestra la constancia del volante originario de Belén, Heredia.

Álvaro Zamora habló con Deportivas Columbia y contó que sueña con ser ídolo del Monstruo en el futuro, por lo que haber firmado hasta el 2026 con el equipo más grande del país le genera una enorme ilusión al mediocampista.

«Tengo apenas poco más de un año de estar aquí, pero estoy siendo feliz. Ya se me dio el sueño de estar acá en la primera división y eso me alegra mucho. Ahora el equipo me ha dado un contrato largo (hasta el año 2026), y yo tomo todo esto con mucha ilusión y motivación, pero más que todo con mucha responsabilidad. Yo quiero y sueño con ser un ídolo del saprissismo”, manifestó Álvaro Zamora a Deportivas Columbia.