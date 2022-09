Zamora pasó en solo meses de estar en segunda a ser llamado a La Sele

Redacción – Hace tan solo unos meses, Álvaro Zamora, joven sensación del Saprissa tuvo que lidiar con un paso en la segunda, que le ayudó a potenciar su carrera deportiva, que en poco tiempo le ha dado un giro bastante positivo al volante de 20 años.

Zamora estuvo en el segundo semestre del 2021 en las filas del Uruguay de Coronado, club donde el Monstruo lo prestó para ganara mayor rodaje en el fútbol tico.

Ese paso por la categoría de plata le ayudó a Álvaro a crecer, debido que se topó con un fútbol que le impedía hacer jugadas lindas y poder desarrollar su estilo vistoso con la pelota, debido que tenía que lidiar con mucha agresividad y rudeza en las faltas.

Incluso, el oriundo de Belén tuvo que jugar en canchas difíciles que hicieron que se motivara de gran forma, con el fin de volver al Monstruo y demostrar su capacidad. En el cuadro lechero compartió con canteranos morados como Gerald Taylor y Atim Rooper.

Dicha aventura por la segunda división le dejó grandes enseñanzas a Zamora, que fue dirigido por Christian Salomón, que veía semana a semana como el mediocampista lo daba todo en Coronado para poder dar el salto de calidad.

Álvaro Zamora conversó con AMPrensa.com y agradece ese paso por Liga de Ascenso, ya que le mostró otra cara del fútbol, que le ha servido a valorar más las cosas.

«Mi paso por segunda me ayudó bastante, mi fútbol es de bola, tener el balón y crear jugadas lindas, en segunda no hay esa posibilidad y en Liga de Ascenso los goles que anoté fueron solo de cabeza y de tiro de esquina, es otro nivel con más seriedad a la hora de la marca, cosa que me faltaba y pues mucha agresividad, rudeza de las faltas, canchas difíciles y en todo momento lo que yo pensaba era salir de ahí para jugar en primera, con estadios lindos y aproveché bastante, me quejaba y todo, pero decía que solo iba estar solo seis meses, la rompí en Uruguay de Coronado y gracias a Dios salí«, afirmó Álvaro Zamora en charla con AMPrensa.com.

La segunda ha sido cuna de grandes jugadores del fútbol nacional. La categoría de plata actualmente cuenta con mejores condiciones y más apoyo de parte de la afición.