Zamora es una de las nuevas joyas del fútbol tico

Redacción – El habilidoso volante del Saprissa, Álvaro Zamora, afirma que no está en La Sele para pasear, debido que su mentalidad es de pelear un campo para ir al Mundial de Catar 2022, que es el gran anhelo del futbolista.

Zamora vive un gran presente con el Monstruo, lo cuál le valió para convencer a Luis Fernando Suárez que no dudó en convocar al oriundo del cantón de Belén para los fogueos ante Corea del Sur y Uzbekistán en la gira por Asia.

Pese a que recibió su primera convocatoria a la Tricolor y pueden salir a relucir nervios, Álvaro está decidido a realizar un gran trabajo y poder colarse en la lista de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo, por eso toma su llamado con máxima seriedad.

Incluso, el mediocampista ve como un sueño compartir con Celso Borges y Bryan Ruiz, a los cuáles vio de niño y hasta gritó sus goles, por eso espera no desentonar.

Álvaro Zamora es consciente que no estuvo en toda la eliminatoria, pero aún así, se aferra a realizar un trabajo de punto fino para cautivar a Suárez, ya que el volante de 20 años desea ser de los convocados a la gran justa universal en suelo catarí.

«No vengo a La Sele a pasear, vine a pelear un campo al Mundial y sé que es una lista larga, sé que no he estado en las eliminatorias pero hay muchos jugadores que se han montado a un Mundial sin haber jugado y con pocos amistosos, vengo a pelear un campo y estoy pensando en el 2026 también, pero primero se viene Catar y es muy importante estar ahí. Voy con la máxima seriedad del caso, tengo muchas ganas de jugar y debutar para hacerlo bien», afirmó Álvaro Zamora.