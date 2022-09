Redacción– Justo cuando se anunciaba el fallecimiento de la reina Isabel ll, a sus 96 años, en Buckingham posaba en el cielo un curioso arcoíris, a las afueras del palacio.

La imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales, y muchas personas lo ven como una señal de lo que estaba sucediendo en el momento.

Las personas sorprendidas por lo que veían en el cielo, publicaron las imágenes y sus opiniones en Twitter.

Lo del arcoíris sobre el Palacio de Buckingham en Londres justo en el momento en que se anunciaba la muerte de la Reina Isabel II si es una vaina de película.

What a time to be alive.#QueenElizabeth

pic.twitter.com/UBdy1zD9iW

— Juan Camilo  (@JuanCamilo) September 8, 2022