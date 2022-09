Arriola confía en calidad del atacante

Redacción – El asistente técnico del León, Martín Arriola, dice que pese las críticas en las redes sociales para Johan Venegas no se generan dudas para su convocatoria por Luis Fernando Suárez y estar en el Mundial de Catar 2022.

Arriola le dio su voto de confianza al atacante de 34 años, que llegó a 28 partidos sin poder anotar con la camiseta de La Sele, con la cuál no celebra desde noviembre del 2019. Esa sequía tiene a Johan en el ojo del huracán.

Pese a las críticas que ha recibido el ariete, en Alajuelense confían que esté en la lista final de 26 jugadores que representarán a Costa Rica en Medio Oriente. Eso sí, Venegas tendrá que demostrar que sí merece ir a la cita universal.

Martín Arriola habló en conferencia de prensa y resaltó el trabajo de Johan Venegas, que ha sido blanco de cuestionamientos, pero aún así, señala que esas críticas se deben por causa de percepciones parcializadas que suelen darse en el fútbol.

«Lo que hizo Johan ha sido importante y va merecer su espacio en la selección, ojalá que puedan estar, no por ello si no que por el club, ya que hablaría muy bien de nosotros que estamos trabajando muy bien y que va tener varios seleccionados en el mundial. Es difícil hablar de la percepción que circula a nivel medios de comunicación y redes sociales, generalmente son percepciones de aficionados y muchas de esas percepciones están parcializadas.

Posiblemente el saprissismo por el hecho que sea de Alajuelense no lo ven de buena forma y entonces. yo confío mucho en lo que puede hacer Johan y creo que lo ha demostrado no solo en el club, si no que en la Selección Nacional, creo que es un futbolista que no genera dudas para ser convocado y llegar al Mundial de Catar, ósea que nosotros tenemos la misma credibilidad en él, lo demás es un análisis muy subjetiva que puede tener muchas aristas diferentes», afirmó Martín Arriola.