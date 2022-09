Bennette mantiene los pies en la tierra

Redacción – El talentoso extremo izquierdo tico, Jewison Bennette, mantiene los pies en la tierra y señala que aún no tiene nada ganado, por eso trabaja para poder llamarse un campo en la convocatoria de La Sele que disputará el Mundial de Catar 2022.

Bennette se robó los reflectores en el fogueo ante Corea del Sur, gracias a un fantástico doblete conseguido con tantos en los minutos 41 y 63, esos goles le valieron para ganarse elogios de propios y extraños.

Pese a esa labor de punto fino, el jugador de 18 años no se agranda con la Tricolor y más bien deja claro que sigue trabajando en busca de convencer a Luis Fernando Suárez.

Eso sí, para nadie es un secreto que el volante del Sunderland de Inglaterra tiene pie y medio en la convocatoria de Costa Rica para la Copa del Mundo de la FIFA. Incluso, el formado en Herediano resalta el trabajo de los otros jóvenes en la Selección Nacional.

Medios internacional destacaron el gran trabajo del tico en el fogueo realizado en el Estadio Goyang Sports. Diario Marca lo catalogó como la amenaza juvenil para España.

Jewison Bennette afirma que el país vive una situación muy buena con las nuevas promesas y por eso no cree que tenga un campo fijo en la Tricolor de cara al Mundial.

«Es algo muy bueno para el país, ya que están saliendo jóvenes con mucho talento. No solo para este Mundial, si no que para el próximo también, entonces es algo bueno que sientan confianza y aquí todos tenemos la misma oportunidad de pelear un cupo a la lista del Mundial. Desde el primer llamado he trabajado para esto, sabía que venía este torneo tan importante, he trabajado día y sigo preparándome, aún no tengo nada ganado, debo trabajar para ganarme un campo al Mundial», afirmó Bennette.