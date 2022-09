Tema ya había sido mencionado por el mandatario en su informe de los primeros 100 días de labores.

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, reveló que este miércoles estará enviando a la Asamblea Legislativa la iniciativa con la que busca aprobar la venta del Banco de Costa Rica (BCR) para que deje de estar en manos del Estado.

La información fue compartida por el mandatario al momento de atender a la prensa tras la sesión del Consejo de Gobierno.

Oportunidad que el líder del Poder Ejecutivo aprovechó para dar conocer este movimiento que busca realizar su administración.

Aunque esta situación ya había sido mencionada días atrás por el ocupante de la silla presidencial, quien lo incluyó entre los planes que reveló durante el informe de sus primeros 100 días de labores.

Tema que causó una gran diversidad de comentarios en redes sociales, tanto de posturas a favor como en contra de esta iniciativa.

Pero Chaves defiende esta propuesta como una manera de palear el alto porcentaje de deuda pública que tiene el país.

«Vamos a firmar ahora el proyecto de ley que estaremos sometiendo a la Asamblea Legislativa para vender y traspasar los activos y pasivos del conglomerado financiero del Banco de Costa Rica».

«La ministra de la Presidencia lo va a presentar en pocas horas, el objetivo es hacer las inversiones que el país necesita y economizar el gasto en intereses brutal que tiene este país por el concepto de la deuda pública, que es casi la mitad del presupuesto de la República».

«Esto no es cerrar el banco, bajo ningún punto de vista, es continuar con las operaciones del banco en otras manos y no solo vamos a ver cuánto va a pagar las entidades que tengan interés en comprar esta institución, ya sean entidades nacionales o internacionales, sino también los planes de coninuidad, de mantenimiento del personal, etcétera, esto no es lo que pasó con el Banco Anglo o el Banco de Crédito Agrícola de Cartago, es al revés, es venderlo de una manera ordenada», aseguró el presidente.