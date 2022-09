Redacción – Su nombre real es Elizabeth Alexandra Mary, pero desde que fue coronada el 6 de febrero de 1952 pasó a llamarse Reina Isabel II, donde ya contabiliza 70 años en el trono del Reino Unido y los dominios británicos en distintas partes del mundo.

Las malas noticias llegan desde Reino Unido donde los medios nacionales británicos han informado que la monarca, Isabel II, se encuentra ahora bajo observación médica.

Los sanitarios encargados de cuidarla, tratarla y vigilarla han comunicado que están preocupados por su estado de salud. Isabel ha tenido en ocasiones anteriores más asuntos sanitarios, pero ha demostrado una gran fortaleza tanto mental como física.

Ahora que parece que algunos medios hablan del último atardecer de la reina, los usuarios en las redes sociales y la sociedad británica han hecho eco.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022