Reyes ha tenido poco protagonismo en el Apertura 2022

Redacción – Desde su llegada al Saprissa, Andy Reyes ha tenido que lidiar con un mar de cuestionamientos, los cuáles empeoraron el torneo pasado donde se burlaron mucho de él, lo que generó que se sintiera muy triste a nivel familiar y personal.

Reyes fue titular ante Sporting FC y cumplió con creces a lo largo de 81 minutos, que le valió para ser aplaudido por la exigente afición del Monstruo.

Pero destacar ante el cuadro capitalino es solo un bálsamo de calma para el ariete de 23 años, debido que en el actual Apertura 2022 suma 192 minutos en ocho partidos. Esos números habla del poco protagonismo que ha tenido el delantero.

La competencia a lo interno del Saprissa es total y por eso jugar parece una tarea complicada par Reyes, que recordó los ratos complicados que le tocó vivir el campeonato pasado donde fue víctima de burlas en las diferentes redes sociales.

Fue tal el impacto que tuvo el formado en Carmelita, que le pidió a sus familiares dejar de leer comentarios de fanáticos, así como tuvo que recurrir a un psicólogo que le ayudara a salir adelante, con el fin de no verse afectado de mayor manera.

«El torneo pasado se burlaron mucho de mí y me sentí muy triste, pues lo trabajé con una persona que me ayudó mucho confiando en Dios que las cosas iban a mejorar y gracias a Dios el torneo pasado que Jeaustin Campos me dio la oportunidad y ante Sporting FC que fui titular, lo hice bien pero me faltó el gol claramente para agarrar más confianza.

Yo antes era una persona que veía mucho las redes sociales y leía los comentarios, igual mi familia lo veía y yo les tuve que decir que no los vieran, trabajé mes y medio con un psicólogo de Coronado que me ayudó mucho y me recomendó que no escuchara los comentarios negativos, pero al fin y al cabo, esos comentarios te hacen más fuerte y te fortalecen para seguir adelante», afirmó Andy Reyes a Tigo Sports.