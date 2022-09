“La farándula de nuestro país es un chiste”, mencionó.



Redacción– El controversial youtuber de chismes Diego Bravo compartió en sus redes sociales la experiencia incómoda que vivió con una “estrellita” de Canal 7.

Bravo catalogó de descortés a la persona, sin revelar su identidad, despertando la intriga entre los costarricenses.

“Bueno, pasé al lado pero al verla conversando no quise ser inoportuno y seguí. Más al rato y porque me pareció feo no saludar yo gentilmente me puse de pie y me dirigí a hacerlo! Esta persona estaba acompañada de otra quien amablemente me saludo, pero la estrellita me hizo una cara de trasero al yo decirle, hola mucho gusto, antes quise saludar pero te vi ocupada! y aunque mi saludo fue súper Cortés no puedo decir que recibí lo mismo a cambio, si no más bien un mal gesto y confieso que me sentí mal por un segundo”, agregó.

Si bien es cierto, menciona que por su fama todos creen que siempre va a andar detrás de los chismes, sin embargo afirma que ese es parte de su personaje.

Además, mencionó que “ni las cirugías compran la educación”, dando pistas de quién podría tratarse y aclaró que no se trataba de Keyla Sánchez.