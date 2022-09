Fabricio se ganó los aplausos del saprissismo

Redacción – Ser hijo de Allan Alemán, recordado delantero del Monstruo no ha afectado en Fabricio Alemán, atacante de 19 años que revela que su papá siempre le pide estar mentalizado en anotar cada vez que juegue con Saprissa.

Alemán se robó los reflectores en el triunfo del Monstruo de 2-1 ante Sporting FC en La Cueva, gracias a un fabuloso doblete en los minutos 44 y 61. Esos tantos hizo que el delantero ya sume tres tantos en tres goles en 209 minutos.

Esos tantos del atacante formado en el cantera morada ayudaron al Saprissa de gran forma, debido que ganaron tres puntos que los hacen llegar a 30 puntos en el liderato del Grupo B, lo cuál hace que todavía tengan fe de ser primeros generales.

Pero eso sí, Fabricio no fue titular en el encuentro, debido que entró al compromiso al minuto 30. Ese movimiento hecho por Jeaustin Campos fue inesperado por muchos, aunque eso sí, el tiempo le dio la razón tras los dos tantos del delantero.

Fabricio Alemán habló con FUTV y señala que los jóvenes deben aprovechar las oportunidades en Saprissa, por eso resaltó lo que siempre le pide su padre, es que su gran motivador y consejero para poder destacar en el equipo más grande del país.

«Mi papá siempre me dice que debo estar mentalizado en anotar, apenas Jeaustin me llama yo iba mentalizado en hacer las cosas bien en lo que él me pidiera. Sé que la competencia está fuerte, hay fichajes de peso y jugadores de experiencia, pero acá los jóvenes estamos para levantar la mano e intentar hacer las cosas bien», afirmó Alemán a FUTV.

Es tan bueno el rendimiento de la promesa morada, que tiene más goles anotados que delanteros como Carlos Villegas, Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair.