Redacción- El astronauta y científico costarricense, Franklin Chang Díaz, prepara junto a su equipo Ad Astra Rocket Company, el motor de plasma.

Esta es la última prueba que hacen antes de ir al espacio. Esta sería una misión no tripulada, en donde se espera que el lanzamiento sea a finales del 2025.

Este motor de plasma tiene la capacidad de recoger basura, transporta suministros, apoya el sistema de tráfico logístico. Lo que lo hace diferente debido a que no provocaría ningún daño ambiental, como sí lo hacen los que usan actualmente.

«Es un motor que funciona con electricidad, es un motor que no tiene combustión. No hay ningún tipo de quema, nada se quema, sino que simplemente estamos calentando un propelente, un gas que disparamos a muy alta temperatura por la tobera del motor. El gas no tiene ningún tipo de efecto ambiental, es de gas argón, un gas que naturalmente aparece, existe en la atmósfera»