Brumosos sumaron su segunda victoria del torneo ante Pérez Zeledón

Redacción – El capitán del Campeón Nacional, Allen Guevara, dice que en el Cartaginés ya no se pueden dar el lujo de pestañear en el torneo, lo cuál hace que tengan prohibido dejar ir puntos, por lo que deben centrarse en ganar o ganar fecha a fecha.

Cartaginés llegó apenas a 9 puntos en misma cantidad de fechas de fase regular, lo que obliga al cuadro de la Vieja Metrópoli a no tener margen de error si quieres aspirar a clasificar y poder defender su corona de reyes del fútbol tico.

Es por ello, que la victoria ante Pérez Zeledón le da un nuevo aire al plantel liderado por Geiner Segura, que buscará recuperar la tranquilidad en los partidos, con el fin de no desesperarse y de esa forma poder cosechar resultados positivos.

Para el pequeño volante del conjunto blanquiazul, dentro del grupo la mentalidad es ganar las siete fechas restantes de la fase regular, por lo que se proponen a potenciar el ritmo de juego y así aspirar a lo impensado por muchos.

«Ya en Cartaginés no podemos pestañear y no podemos dejar puntos, menos en el Fello Meza. Nos quedamos con sin sabor ante Pérez Zeledón, me voy intranquilo pero lo importante fue que ganamos. Estamos en una situación donde llegamos al marco y queremos hacer goles porque no hemos podido ganar, eso te lleva a tener un poco de precipitación para definir, pero hay que tener tranquilidad, ya el resultado ante Pérez Zeledón nos da eso, ya estamos agarrando el ritmo que queremos y eso es lo que tenemos que hacer», afirmó Allen Guevara a RM Deportes.