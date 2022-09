Guzmán vive un gran momento en Saprissa

Redacción – El aguerrido volante morado, David Guzmán, afirma que quiere jugar cosas importantes vistiendo la camiseta de La Sele y por eso no esconde su sueño de estar presente con Costa Rica en el Mundial de Catar 2022.

Guzmán vive un fantástico momento con el Monstruo, donde se le ha visto realizar grandes actuaciones a lo largo del Apertura 2022, donde se ha consolidado como uno de los líderes del plantel comandado por Jeaustin Campos.

Ese notable rendimiento para potenciarse, ya que el mediocampista también ha mejorado considerablemente su actitud al no reclamar tanto y también dejar de lado el juego artero que hacía en el pasado, lo cuál ha hecho que le lluevan elogios.

Todo eso ha hecho a Guzmán un mejor futbolista y por eso tiene la fe intacta de volver a la Selección Nacional, en la cuál suma 63 partidos Clase A y el Mundial de Rusia 2018 disputado, por lo que ahora anhela con asistir a su segunda Copa del Mundo.

Su último juego con el cuadro patrio comandado por Luis Fernando Suárez fue el 9 de septiembre del 2021, cuando disputó 9 minutos ante Jamaica en la octagonal, desde ahí no volvió más a la ruta al Mundial, por eso ahora sueña con un regreso triunfal.

David Guzmán habló en conferencia de prensa y afirma que no va cambiar su mentalidad de ganarse una oportunidad en La Sele, por lo que promete darlo todo.

«Desde que me tomaron en cuenta por primera vez a la Selección Nacional me gustó y entonces, creo que he tenido mucho tiempo para estar en la selección, ahorita no voy a cambiar esa mentalidad, siempre he sido de competir y querer estar jugando partidos importantes, creo que el Mundial es uno de esos, si la lista no está definida me toca trabajar y esperar una oportunidad, yo lo único que quiero es hacer las cosas bien y demostrarme que puedo colaborar un poco en la selección», afirmó Guzmán.

Suárez entregará la lista de convocados para los fogueos ante Corea del Sur y Uzbekistán en la gira por Asia este próximo 16 de septiembre en el Proyecto Gol. En la misma espera estar presente el volante de 32 años del Monstruo.