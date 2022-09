Frase se dio en medio de la interpelación que ocurrió este martes en la Asamblea Legislativa.

Redacción – El diputado Óscar Izquierdo apuntó a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, por su accionar desde que asumió el cargo el pasado 8 de mayo.

Fecha en la que tomó la silla como máxima autoridad a nivel sanitario en todo el país, debido a que ese día fue el traspaso de poderes de la administración Alvarado Quesada a la Chaves Robles.

Gobierno en el que la doctora tomó la cabeza del ministerio luego de ser una figura importante durante la campaña electoral del ahora presidente de la República.

Pero desde que tomo la máxima responsabilidad del Ministerio de Salud su accionar ha sido fuertemente criticado.

Tal como lo hizo el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) la tarde de este martes en la interpelación que le efectuaron a la jerarca en la sesión del Plenario Legislativo.

Debido a que el subjefe de la bancada verdiblanca le realizó una serie de preguntas rápidas a Chacón, mismas que al momento de responder no terminaron por convencer al legislador.

Mismo que aprovechó sus últimos segundos en el uso de la palabra para dejar en claro su preocupación y punto de vista con respecto a la labor de la ministra.

– Izquierdo: «¿Usted como ministra de Salud no sabe cuánto dinero tiene?».

– Chacón: «La Comisión Nacional de Emergencias no se cuánto dinero maneja».

– Izquierdo: «A mí me parece muy grave, pero muy grave, que siendo usted la encargada de este país, de el manejo de la salud pública, no tenga idea de cuánto dinero se tiene para esto».

– Izquierdo: «¿Del 8 de agosto a hoy se aumentó en cuánto?».

– Chacón: «Le puedo dar el dato, se lo puedo mandar».

– Izquierdo: «¿No lo tiene aquí?».

– Chacón: «No lo tengo acá».

– Izquierdo: «Bueno, me parece que las falencias son evidentes, yo no quisiera seguir insistiendo en esto, porque me parece que ha quedado claro las falencias que tenemos en materia de salud».