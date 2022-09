Florenses pierden seis jugadores por selección nacional

Redacción- El técnico florense, Hernán Medford resaltó al final del juego ante los tibaseños que quieren el liderato general por aquello de que tengan problemas en las fases finales.

Seguidamente, Medford añadió que van paso a paso, ya consiguieron uno que fue clasificar faltando cinco fechas para que termine la fase regular del Apertura 2022.

Los florenses son primeros de grupo y lideres generales con 30 unidades, sin embargo deberán seguir sumando o esperar un tropiezo de Alajuelense y Saprissa para poder asegurarse la gran final nacional.

Por otra parte, «El Pelicano» dijo que hoy demostraron que desean el liderato general, en caso de que pasará algo inesperado en una final, sin embargo deben seguir trabajando ya que numéricamente no han llegado a la posibilidad de dejarse el primer lugar.

«Yo no puedo hablar de la final, nosotros vamos paso a paso el primer paso ya lo conseguimos y no se hace cuanto un equipo clasifica cinco fechas antes eso es un reconocimiento del equipo, hoy demostramos que queremos el liderato general en caso de que pasará algo en una final, ya que numéricamente no hemos llegado ahí y se van seis jugadores y espero que comenten sobre Heredia porque cuando se van jugadores de otros equipos si comentan, pero con Heredia no, además estoy muy contento con que seamos el equipo con más jugadores en la selección.

Tendremos que usar muchos juveniles y tratar de cerrar bien con los jugadores jóvenes que ya debutaron y tengo confianza en que los que quedamos acá lo sacaremos», afirmó Hernán Medford.

Medford también resaltó, que a pesar de que se les van seis jugadores a la selección nacional él esta muy contento ya que con el equipo con más convocados para la gira de la Tricolor, sin embargo ahora deberán sacarlo adelante con los juveniles que presentes.

Ahora los florenses deberán, aumentar sus esfuerzos ya que se medirán ante Puntarenas FC el martes 20 de septiembre a las 8:00 pm en lo que será un juego que puede definir el liderato general para los rojiamarillos.