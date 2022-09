Herediano es el único club invicto del torneo

Redacción – El mediático entrenador florense, Hernán Medford, afirma que la responsabilidad que se tira encima es buscar el campeonato en este Apertura 2022.

Medford tiene al equipo que nació grande imparable en el certamen, ya que los rojiamarillos suman 26 puntos de 30 posibles en 10 fechas, lo cuál los tiene como líderes absolutos del Grupo A con un impresionante 87% de rendimiento.

Ese notable nivel del Herediano es gracias al gran trabajo del Pelícano con su cuerpo técnico, que ha potenciado un plantel lleno de figuras, que en la última fecha destrozaron a Guadalupe FC con una escandalosa goleada de 0-5.

Desde la óptica de Medford, él debe echarse flores porque nadie se las tira por lo que acepta que deben ir en busca del campeonato, pero antes deben asegurarse el super liderato para poder clasificar y así continuar en busca de la estrella 30.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y reconoció sin temor, que su objetivo es ir en busca del título y así devolver al Herediano a la cúspide del fútbol tico.

«Me tengo que tirar flores yo, porque nadie me las tira. Dos campeonatos con Herediano, uno como asistente, 22 partidos invicto rompiendo un récord que tuve con Saprissa. Pero si tengo que estar consciente y al final, se los digo es que primero el objetivo es clasificar, buscar el súper liderato y obviamente ir a buscar el campeonato, para que todo lo que estamos haciendo bueno valga, la responsabilidad que yo me tiro es buscar el campeonato, no estoy diciendo para ganar, no estoy diciendo para ganar pero si lo buscamos podemos encontrarlo», afirmó Hernán Medford.