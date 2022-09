Aparente indirecta de una de las participantes de Miss Costa Rica 2022 causa revuelo

Redacción- Tras la coronación de Miss Costa Rica 2022 surgieron diferentes comentarios acerca de la elección de la reina, sin embargo, una posible indirecta por parte de una de las candidatas causó intriga en redes sociales.

Nicole Carboni hizo, como todos los años, sus apuestas acerca de quién iba a quedar como reina en el concurso, solo que esta vez falló. La modelo aseguró en sus redes sociales que la corona iba directo a la participante Devy González, ya que tenía un “sugar daddy”.

A lo que el día del concurso, la candidata, publicó una historia en su Instagram con una frase que dejó mucho que pensar.

“Uno puede perder pero jugando bien”, agregó. ¿Será esta frase un tipo de indirecta, y para quien irá dirigida?

Sin embargo, este viernes, la modelo salió a aclarar los rumores, mencionando que solo era una frase.

«Esto no es una indirecta fue una frase que me dijo un amigo que me gustó mucho… Todas mis compañeras merecían ganar, en este caso fue Ferchis, lo que necesita ella es apoyo no intrigas», aclaró la candidata.

El pasado domingo se escogió a la nueva reina de belleza, María Fernanda Rodríguez, quien representará a Costa Rica en Miss Universo 2023.