“Mi proceso era ver horas y horas de imágenes en YouTube de lo que había disponible en un escenario íntimo, no familiar, sino en entrevistas hablando con Ricardo Rocha o Verónica Castro, ese es el Vicente que para mí era importante entender y agarrar los rasgos y la esencia, porque la serie es un drama, no una comedia, y la serie pasa un 98 por ciento en situaciones íntimas”, afirmó Camil.

“Era un tipo perseverante a más no poder, te daba su palabra y no paraba hasta que la cumplía; creció en la pobreza extrema y toda las decisiones que tomaba, las hacía, porque no había nada que perder… Era muy atrabancado”. Aseguró el actor.