La presentadora se fue hasta Londres a dar a luz

Redacción– Este sábado, la presentadora Jalé Berahimi le dio la bienvenida a su hija Julia Vivianne, sin embargo, la dio a conocer hasta este domingo en sus redes sociales.

Berahimi con un emotivo mensaje le dedicó una publicación a su hija en su cuenta de Instagram.

«Bienvenida al mundo Julia Vivienne Atkinson 24/09/22 te amamos con locura little princess… Mi amor @rob.bond.atkins Thank you so much for making me the luckiest Mom on the world Love you to pieces», agregó la modelo.

Desde que publicó la noticia, la modelo no ha dejado de recibir comentarios en su publicación y también se le ha visto bien chineada por su mamá.